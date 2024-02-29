النظام الغذائي للمخ بعد السكتة الدماغية مفيد للصحة

طور متخصصون أمريكيون من المركز الطبي بجامعة راش نظامًا غذائيًا مصممًا للحفاظ على وظائف المخ لدى الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية ووفقا للعلماء، فإن مثل هذا النظام الغذائي قد يكون مفيدا لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على دماغ شاب لفترة طويلة.

النظام الغذائي للدماغ بعد السكتة الدماغية

النظام الغذائي الجديد للدماغ بعد السكتة الدماغية يسمى العقل هذا النظام الغذائي هو مزيج من حمية البحر الأبيض المتوسط وحمية DASH (نمط غذائي لخفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم)، وكما لاحظ المطورون، أكد كل من هذه الأنظمة الغذائية قدرتها على تحسين حالة نظام القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لمتطلبات النظام الغذائي للتعافي بعد السكتة الدماغية، يجب أن تعتمد التغذية على استهلاك 10 مجموعات غذائية صحية للدماغ وعلى وجه الخصوص، تحتاج يوميًا إلى تناول ثلاث حصص على الأقل من الحبوب الكاملة، وحصة واحدة من الخضار الورقية الخضراء، وحصة واحدة من أي خضروات أخرى.

وينصح بتناول المكسرات كل يوم، والبقوليات مرة كل يومين، والدواجن والتوت مرتين على الأقل في الأسبوع، والأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأفاد العلماء أن كوبًا من النبيذ الجاف مسموح به أيضًا.

سمح الخبراء للأشخاص الذين يلتزمون بهذا النظام الغذائي بتناول الأطعمة الضارة أيضًا و"خمسة أطعمة "سيئة" لا يمكن تناولها إلا بالكميات المسموح بها الزبدة - ما لا يزيد عن ملعقة صغيرة ونصف في اليوم، الجبن والوجبات السريعة - ما لا يزيد عن حصة واحدة في الأسبوع، الحلويات - ما لا يزيد عن 5 حصص في الأسبوع، "حدد الأطباء.

تم اختبار فعالية نظام مايند الغذائي تجريبيًا في الفترة من 2004 إلى 2017 على 106 مريضًا بالسكتة الدماغية. أظهرت المجموعة التي اتبع فيها الأشخاص بدقة خطة النظام الغذائي الجديدة أبطأ انخفاض في القدرات العقلية.

وقالت الدكتورة لوريل شيريان، العالمة الرئيسية في المشروع :" فيما يتعلق بالقدرات العقلية، كان أعضاء مجموعة مايند أصغر بـ 7.5 سنوات من أولئك الذين لم يلتزموا بالنظام الغذائي".