علاج وفحص أكثر من 5900 رأس ماشية مجانًا بالقليوبية

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في القليوبية من يوم 24 /2/ 2024 حتي 29 /2/ 2024 وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي القليوبية لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب صغار المربيين.

أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 517 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 769 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1327 حالة وتم عمل 30 عمليه جراحية وتم تحصين 892 بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 1145 وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي 4680 حاله لدى 1997 من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .