الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

علاج وفحص أكثر من 5900 رأس ماشية مجانًا بالقليوبية

علاج وفحص أكثر من
علاج وفحص أكثر من 5900 رأس ماشية مجانًا بالقليوبية

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في القليوبية من يوم  24 /2/ 2024 حتي 29 /2/ 2024 وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي القليوبية  لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب  صغار  المربيين.

أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد 517 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 769  وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1327 حالة  وتم عمل 30  عمليه جراحية وتم تحصين 892 بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 1145 وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي 4680 حاله  لدى 1997 من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز  بالمحافظة .

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من "مدرسة الإمام الطيب" بمركز الأزهر للمؤتمرات

التجارى الدولى أول بنك يصدر قصة نجاح شراكته مع ”LinkedIn learning"

مايا مرسي: القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط على الرجال

وزارة السياحة تشارك في ورشة عمل عن السياحة المناخية والمستدامة بالمغرب
الجريدة الورقية