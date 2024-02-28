مدارس القليوبية تحصد مراكز متقدمة في مسابقات ذوى الهمم على مستوى القاهرة الكبرى

تمكنت مدارس القليوبية من حصد عدة مراكز متقدمة في مسابقة ذوى الهمم والتى اقيمت بالقاهرة على مستوى مدارس القاهرة الكبرى حيث حصلت مدارس القليوبية التى اشتركت بالمسابقة علي المركز الأول في كرة الهدف للمكفوفين في المسابقة الإقليمية للقاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) والمقامة في مدرسة المكفوفين بادارة الزيتون بالقاهرة حيث حصلت القليوبية على المركز الاول لكرة الهدف بنات وحققت المركز الثاني كرة الهدف بنين كما تمكنت من حصد المركزالثالث فى التربية الفنية على مستوى القاهرة الكبرى .

جاءت المسابقة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .