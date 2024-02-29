اليوم.. افتتاح معرض صور للمخرج "شادي عبد السلام"

في اول أيام عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي

يُفتتح اليوم "الخميس" معرض للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر بقصر ثقافة الإسماعيلية وذلك على هامش فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والذي انطلقت فعالياته مساء أمس الاربعاء. ويضم المعرض صورا من أرشيف المصور محمد بكر، التقطها للمخرج الراحل شادي عبدالسلام أمام وخلف الكاميرا.



ويطلق على المصور محمد بكر، شيخ مصوري الفوتوغرافيا عمل أكثر من 60 عاماً في مهنة التصوير، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويمتلك إرثا ًضخماً من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأفلام "الأبيض والأسود" وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس، كما عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم .

وبدأ المخرج الراحل شادي عبدالسلام مواليد 15 مارس عام 1930 حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957، ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، منها الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وفيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، كما أخرج المخرج الراحل فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970، الذي فاز بجائزة السيدالك في فينسيا.أما فيلمه "المومياء.. يوم أن تحصي السنين" فهو علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، فقد حصد عددا من الجوائز العالمية.

وتبدأ اليوم الخميس العروض في مسابقات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الخامسة والعشرين وذلك بثلاثة اماكن مفتوحة للجمهور بقصر ثقافة الإسماعيلية وسينما دنيا ومكتبة مصر العامة .

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم ٥ مارس المقبل.ويشارك في المسابقة الرسمية نحو 121 فيلم ممثلين عن 62 دولة بينهم 11 دولة عربية.