أستاذ جامعي: الطب البيطري يلعب دورًا فى التنمية المستدامة

قال الدكتور سراج الدين سلطان وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجامعة جنوب الوادي، إن الطب البيطري يلعب دورًا مهمًا فى التنمية المستدامة.

وأضاف سلطان، أن مهنة الطب البيطري تواجه تحديات جديدة؛ تتطلب حلولًا إبداعية وتعاونًا دوليًا، ولذلك تصبح مسئولية الباحثين اكبر من أي وقت مضى فى إيجاد حلول مبتكرة لهذا التحديات.

وبيّن وكيل كلية الطب البيطري، أن من أهم هذه التحديات ظهور أمراض جديدة وأوبئة عالمية ، تغير المناخ وتأثيره على صحة الحيوان والنبات، انتشار المقاومة للمضادات الحيوية ، والتغيرات فى أنماط الاستهلاك الغذائي.

ونظمت كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، المؤتمر الثامن لشباب الباحثين، بعنوان.. الطب البيطري والتنمية المستدامة.. الفرص والتحديات.

يستمر المؤتمر حتي غدًا الثلاثاء، برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، على مواكبة التطورات في مجال الطب البيطري على الصعيد المحلي والعالمي لمواجهه كافة التحديات التي تهدد الثروة الحيوانية وصحة الانسان.

وأبرز الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دور كلية الطب البيطري فى مجال القوافل البيطرية والتي تستهدف العديد من قرى محافظة قنا.

وقال الدكتور سامى عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعد من أهم الفعاليات العلمية التي تقام على مستوى الجامعة بل وعلى مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن المؤتمر، يجمع نخبة من الباحثين الشباب من مختلف انحاء العالم لمناقشة موضوع بالغ الأهمية وهو دور الطب البيطري فى تحقيق التنمية المستدامة.

حضور المؤتمر:

حضر المؤتمر، الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور والدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري وكوكبة من أساتذة الطب البيطري من مختلف الجامعات المصرية والدكتور خالد حلمي النقيب العام للأطباء البيطريين.

وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري ونقيبي الأطباء البيطريين بقنا وأسوان، وعبد الرازق حسين، أمي الجامعة المساعد وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة السابق.



