خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة .. تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى من خلال البوابة الإلكترونية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

- ادخل على بوابة رابط الخدمات المتكاملة على بوابة التضامن الاجتماعي من هنــــــا.

- ثم قم بإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

- والضغط على زر «بحث».

- ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالبطاقة، بما في ذلك حالة الطلب، وتاريخ إصدار البطاقة، والخدمات المقدمة.

يتوجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة عند التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حيث يمكن تحديث بيانات البطاقة من خلال بوابة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

- سهولة الحصول على الخدمات من خلال بوابة إلكترونية موحدة، دون الحاجة إلى التوجه لمختلف الجهات الحكومية

- الحصول على الخدمات بشكل سريع وفعال، مع تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل ذوي الهمم.

- تضمن البطاقة حصول ذوي الهمم على جميع حقوقهم الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لهم.

من الممكن التقدم بطلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء مصر.