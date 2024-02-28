شهد مركز قها حادث مأساوي ، حيث لقي أب ونجليه مصرعهم ، خلال عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة قبل المزلقان قها في القليوبية، بحوالي 50 مترا اتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

بالأسماء ..قطار يكتب نهاية حياة أب ونجليه علي قضبانه بالقليوبية

كما طلبت النيابة ؛ تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة، وكذلك انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، .



وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد اصطدام قطار اتجاه القاهرة، قبل مزلقان زكي دائرة القسم بحوالي 50 مترا، بأب ونجليه ما أسفر عن مصرعهم

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بأب ونجليه قبل مزلقان بحوالي 50 متر، اتجاه القاهرة، وذلك اثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرعهم جميعا وهم، محمد أحمد، 50 سنة ومقيم مدينة طوخ الأب ونجليه كل من أحمد محمد أحمد 23 سنة، ومقيم مدينة طوخ، وابن مجهول الهوية، 12 سنة، ومقيم مدينة طوخ.



وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على عاطل لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص



وفي وقت مسبق ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،من القبض على عاطل لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص أثناء محاولته سرقة دراجته بالإكراه بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية؛ فأحدث إصابته بطلق ناري.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة.

فريق بحث يتوصل لمرتكب الواقعة

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه رئيس مباحث مركز الخانكة وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه أثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.

وفى أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.