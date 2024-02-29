الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ورشة لمفتشي العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات والأجور

ورشة لمفتشي العمل
ورشة لمفتشي العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تنظيم ورشة عمل لمفتشي وزارة العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات والأجور وعلاقات العمل وساعات العمل، استهدفت 115 من مفتشى العمل، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة، فى إطار مشروع العمل الأفضل، وهو برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدي إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلًا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التصدير وفي ضوء حرص الوزارة على تعزيز قدرات مفتشي العمل من خلال البرامج التدريبية. 

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وأوضحت الوزارة، أن جدول أعمال ورشة العمل التى استمرت لمدة يومين متتاليين، تضمن العديد من المحاضرات العلمية التى قدمها السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، مجموعة من الكلمات الافتتاحية حول البرنامج الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، منظمة العمل الدولية، ودور وزارة العمل، مع التعريف بمشروع العمل الأفضل، واستعراض ساعات العمل، والإجازات، وكيفية حسابها، وإجراءات التفتيش على ساعات العمل، وتسوية رصيد الإجازات في حالة إنهاء علاقة العمل بالاستقالة، ومتى يستحق العامل الإجازة السنوية.

واستعراض مشاهدات مشروع العمل الأفضل على أرض الواقع بخصوص ساعات العمل، وعمل الأطفال من حيث ساعات تشغيل الأطفال، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وأيضًا الأجور والمعلقات، من حيث الحد الأدنى للأجور، وأجر ساعة العمل، وانتظام دفع الأجر في مواعيدها، وإثبات صاحب العمل لدفع الأجر في مواعيده، ولوائح تنظيم العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل النساء – القرارات 34، 44، وتشغيل الأجانب، بالآفة إلى عقد العمل، وعلاقات العمل، من حيث مكونات وأركان عقد العمل، وإنهاء علاقة العمل، ومكونات لائحة تنظيم العمل الداخلية، ومناقشة مفتوحة مع الحضور حول موضوعات الورشة والرد على الأسئلة.


 

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