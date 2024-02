أوكلا العالمية تمنح المصرية للاتصالات جائزة أسرع شبكة إنترنت أرضي في شمال أفريقيا وأسرع إنترنت موبايل في مصر

منحت شركة أوكلا Ookla ،الرائدة عالميًا في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، الشركة المصرية للاتصالات "WE" جائزتي "أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت في منطقة شمال أفريقيا" و"أسرع مقدم إنترنت موبايل في مصر"، وذلك في احتفالية أقامتها الشركة على هامش معرض برشلونة الدولي لشبكات الهواتف المحمولةMWC 2024 والذي يعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024. وقد تسلم الجائزتين المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.



وتستند أوكلا في تقييمها إلى تحليل دقيق للاختبارات التي يجريها المستخدمون من خلال تطبيق Speedtest ويأتي حصول شبكة "WE" على الجائزتين تأكيدًا على حرص المصرية للاتصالات على الاستثمار المتواصل في تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر، والاستعانة بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن حصول عملائها على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة.

وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت مؤخراً على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس، لتصبح أول شبكة اتصالات في مصر تقدم هذه الخدمات لعملائها، وذلك في إطار استراتيجيتها التسويقية التي تسعى إلى الحفاظ على ريادتها كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتعليقا على هذا التكريم، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: " سعيد بهذا التكريم وحصول المصرية للاتصالات "WE" على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت في منطقة شمال أفريقيا وكذلك أسرع مقدم إنترنت موبايل في مصر، وهو ما يأتي تتويجًا لخطوات كبيرة خطتها الشركة في سبيل تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات" مضيفاُ: "ستواصل المصرية للاتصالات سعيها نحو تحسين تجربة العميل وتحقيق متطلباته المتطورة لتواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها السوق مستقبلاً.

وتتيح خدمات "WE" للإنترنت تجربة فريدة لعملائها في استخدام منصات الفيديو والألعاب المختلفة بسرعات عالية، ما يجعل تجربة المستخدم ذات درجة عالية من الجودة والكفاءة، كما تتيح خدمات الموبايل إنترنت سرعات عالية في تحميل ورفع الملفات مختلفة الحجم من وإلى شبكة الإنترنت بما يواكب متطلبات العملاء في الحصول على أفضل جودة وثبات وسرعة.