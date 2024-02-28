"قضايا المرأة" تختتم ورشة تدريبية لطلاب وطالبات كلية الحقوق بقنا

اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير الجاري، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية لمجموعة من طلبة وطالبات كلية الحقوق بمحافظة قنا.

استمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وتناول عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب.

أكدت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة على أن " الورشة تاتي فى اطار اهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف قضايا الأحوال الشخصية إيمانًا منا بأهمية وضرورة سن تشريع جديد فى ظل العديد من المتغيرات المجتمعية خاصة وأن القوانين الحالية للأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.

وفي إطار ذلك تعمل المؤسسة مع عدد كبير من الفئات المستهدفة ومنها طلبة وطالبات وخريجي كليات الحقوق ايمانا منا بأهمية تمكينهم ورفع وعيهم حول الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر واشكالياتها، وعرض اهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب وحصلت على ٦٠ توقيع عليه من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لماقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.

يذكر أن الورشة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي وقد قامت المؤسسة بعقد عدة تدريبات لطلاب كليات الحقوق بمحافظات مختلفة منها القاهرة الكبرى والاسكندرية والمنيا وقنا وسنستمر بعمل تلك التدريبات في عدة محافظات اخرى."