الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قضايا المرأة تنظم قافلة طبية لسيدات بولاق الدكرور مجانًا

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم اليوم الأحد برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بالجيزة قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة بولاق الدكرور، بمستشفى الرضوى (القديمة)، بمنطقة “الطابق” بالقرب من مركز الرعاية الصحية بزينين.

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الخدمات الطبية المقدمة

قدمت القافلة مجموعة من الخدمات الطبية لأهالي منطقة بولاق الدكرور من بينها: 

تقديم استشارات وكشوفات الصحة الإنجابية وعمل سونار مهبلي ورحمي وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فحص الثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي كشف نساء و تثقيف صحي  و وقد تم تقديم الكشوفات والخدمات بالكامل مجاناً.

تأتي  القافلة   في إطار بروتوكول التعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان المصرية، ومذكرة التفاهم مع إدارة تنظيم الأسرة بالجيزة

الجريدة الورقية