"قضايا المرأة" تناقش قانوناً موحداً لمناهضة العنف

أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بقنا، لمناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، فى إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

فى البداية رحبت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالحضور وبالسفير البريطاني فى مصر، وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

كما تحدثت سهام علي عضوة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول المشروع وأهم أهدافه.

وأكد جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة فى مصر، على دور منحة "لها ومعها" وما تتوقعه السفارة من مخرجات فى هذه المنحة، و دور السفارات فى مساندة ودعم المجتمع المدني.

وتحدثت نشوي الديب عضوة مجلس النواب حول ضرورة اصدار قانون موحد لمناهضة العنف

كما قدم محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، عرضا لأهم بنود مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، خاصة فيما يتعلق بآليات التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء.

وقام بإدارة النقاش خلال مائدة الحوار :أحمد سعد الإذاعي والمسئول الإعلامي لمحافظة قنا سابقًا.

تجدر الإشارة إلي أن مائدة الحوار تأتي في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.

كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.