الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا وألبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

زيلينسكي
زيلينسكي

 

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء ألبانيا إدي راما اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العاصمة الألبانية "تيرانا".

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وأفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاء أن حفل التوقيع على الاتفاقية بُث عبر صفحة رئيس الوزراء الألباني على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وذكرت الوكالة أن اتفاقية التعاون الموقعة من شأنها أن "تقوي وتعزز الصداقة بين ألبانيا وأوكرانيا".. وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني منح قبل الحفل وسام الأمير ياروسلاف الحكيم لرئيس الحكومة الألبانية ثم وقع الزعيمان على الوثيقة.

وكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وصل إلى تيرانا، عاصمة ألبانيا، للمشاركة في قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا ومن المنتظر أن يجري زيلينسكي محادثات مع رئيس الوزراء الألباني إدي راما بشأن التعاون الدفاعي والسياسي ودعم صيغة السلام والعمل على الاتفاقيات الأمنية.

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