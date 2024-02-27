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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لافروف: تسليم زيلينسكي خطة السلام إلى روسيا هو إنذار نهائي

لافروف وزيلينسكي
لافروف وزيلينسكي

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي أعلن نيته تسليم ما يسمى "خطة السلام" إلى روسيا، يشير في حقيقة الأمر إلى كونه "إنذار نهائي". 

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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، "لقد قال زيلينسكي إن تسليم "خطة السلام" إلى روسيا لن يعتبر بمثابة مفاوضات، ولكن أي شخص عاقل يعرف أن ما يدور في ذهنه هو إنذار نهائي". 

وأشار لافروف أنه تم بالفعل صياغة وثيقة مكونة من 10 نقاط بالكامل.. موضحًا أنهم يحاولون جذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى أحداث مختلفة لمناقشة هذه الوثيقة.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس أن أوروبا تنصح زيلينسكي بجمع أكبر عدد ممكن من الدول لمناقشة "صيغة السلام" الخاصة به والتقاط "صور عائلية" لخلق انطباع بدعمها.

وقال لافروف: "إنه أمر مضحك. هذا الهوس بالصور كان حاضرا منذ فترة طويلة في السياسة الغربية كوسيلة لإثناء شركائنا في دول العالم ذات الأغلبية عن التعاون مع روسيا".

وطرحت أوكرانيا "صيغة سلام" لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين مع روسيا.

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