برشلونة تحت مطامع أندية الدوري السعودي

أصبح ثنائي برشلونة على رادار أندية الدوري السعودي من أجل انتقالهما في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



كان الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة السابق أنتقل إلى صفوف أهلي جدة في الصيف الماضي، بعدما حاولت الأندية السعودية مع أكثر من لاعب داخل النادي الكتالوني.

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن أندية الدوري السعودي ستحاول مجددا في الصيف المقبل التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا نجمي البارسا.

وتابعت التقارير، أن أندية الدوري السعودي حاولا بالفعل من قبل مع ثنائي نادي برشلونة في الصيف الماضي، لكن رفض البارسا التفريط فيهما.

وأضافت التقارير، أن برشلونة لا يمانع بيع لاعبه رافينيا الذي يملك معه عقدا حتى صيف 2027، وسط تطور لاعبه الشاب لامين يامال.

وواصلت التقارير أن ليفاندوفسكي لديه عقد مع برشلونة يمتد حتى موسم آخر مع وجود موسم اختياري، لكن ترغب إدارة البارسا في استمرار مهاجمه البولندي لموسم آخر، مع انتظار توهج فيتور روكي.

