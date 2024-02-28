برشلونة يبحث عن بديل تشافي.. موقف أرتيتا من تدريب البارسا

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من تعيين ميكل أرتيتا مدربا للبارسا في الموسم الجديد، بعدما قرر تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني الرحيل عن تدريب برشلونة.



بدأ برشلونة بالبحث عن مدرب جديد بعدما قرر تشافي رفع الراية البيضاء والرحيل في نهاية الموسم الكروي الحالي، بسبب تذبذب النتائج والأداء.



وتردد أكثر من أسم معروض لقيادة برشلونة على رأسهم أرتيتا و هانزي فليك، روبرتو دي زيربي، توماس توخيل.



لكن يرتبط ارتيتا بعقد مع آرسنال حتى يونيو 2026، وسط أنباء تتردد بشأن اهتمام برشلونة التعاقد معه.



ويملك أرتيتا عرضا من نادي آرسنال حول تمديد عقده مع الجانرز في الوقت الحالي، مضيفا أن المدرب الإسباني لا يرغب في الرحيل عن صفوف المدفعجية.



أضافت التقارير الصحفية أن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزون أسم غير وارد في الوقت الحالي، ويرتبط أسمه مع بايرن ميونخ وليفربول، أما فليك ودي زيربي وتوخيل قد تكون حلول سهلة الثنائي الألماني ليس مرتبطين مع أي نادي، ومدرب برايتون لن يكون أمره صعبًا أيضًا.

