الثلاثاء 27 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يُفاضل بين دي خيا وحارس لاتسيو

برشلونة
برشلونة

يبدو أن مجلس إدارة برشلونة يبحث عن تدعيم صفوف مبكرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات المتذبذبةالتي يقدمها البلوجرانا في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع حارس المرمى ديفيد دي خيا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت التقارير إلى أن لويس ماكسيميانو المُعار من لاتسيو، والذي تألق مع فريق ألميريا، دخل في منافسة مع دي خيا،بعدما أبدت إدارة برشلونة المتمثلة في خوان لابورتا، رئيس النادي في التعاقد مع اللاعب، بعد المستويات القويةالتي قدمها مع فريقه الإسباني.

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