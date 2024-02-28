تحسين خدمات الاتصالات للمعاقين

لدي تليفون ارضي منذ ٣٠سنه لجنة معاقين بصريا رقم ٠٢٢٨٤٠٠٧٣٦ وكان يعمل في هذاالتوقيت بكامل الخدمات ومن ضمنها استخدام الرقم ١٢٤ وهذا رقم اغاثه ضمن الخدمات الاغاثيه بالتليفون الارضي ، وتعلم بأن التليفون الأرضي بالنسبه للكفيف بصريا مهم ومرافق للكفيف في تلبية احتياجاته وخدماته ، والان الخدمه سيئه وغيرمنتظمه

علماباننا ملتزمين بالحفاظ عليها وتقدمنابعدد٣شكاوي للشركة المصرية للاتصالات ووقد قامت شركة وي بدون اذن ولاانذار بتعديل نظام التحصيل من ربع سنوي الي شهري وكارت شحن دون علمي وهذامخالف وطبقا للقانون رقم ١٠لسنة ٢٠٢١٩ تم منحنا كارت ميزه خدمات متكامله من الدوله باللون الأزرق يعني اعاقه كامله وهذاالكارت يدعمنا في جميع خدمتنا ويمنح لناتخفيض بقيمة ٥٠%من الفاتوره وخدمة ١٢٤اغاثه تلغراف وطلبنامن شركة وي ١١١ الحاق الخدمات الموجوده علي الخط بالكارت الخاص بهم لتنفيذها للاستفاده منها طبقا للقانون

لذلك اناشد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات الاستجابه لمطلبنا وحمايتنا من تقاعس الموظفين وذلك حفاظا على حقوقنا بكارت الخدمات وتطبيق القانون والحاق الكارت بالخط الأرضي وتوفيرالخدمات ١٢٤

‏عبدالقادر عبدالتواب محمدعبدالوهاب

‏الهضبه الوسطى بلوك ١٣ مدخل ٢ المقطم القاهره

رقم قومي/٢٥٣٠٤٢٦١٣٠١١٣٣

