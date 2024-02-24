المصري " 2008 " يفوز خارج ملعبه على الاتصالات بركلات الترجيح

فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي ، على مضيفه فريق الاتصالات بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب الاتصالات بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف وأدارها طاقم تحكيم من منطقة المنوفية مكون من محمد الشاذلي وعبد الله حبيب والسيد سليم.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الرابعة والأربعين مواصلًا تقدمه في جدول الترتيب.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر حماس اللاعبين على المستوى الفني للمباراة التي تبادل الفريقان خلالها السيطرة على منطقة المناورات ، وحاول المصري خطف نقاط المباراة الثلاث خلال الوقت الأصلي خاصة مع التغييرات التي أجراها الكابتن عمرو الشموتي ولكن تسرع اللاعبين وسوء الحظ حالا دون تحقيق الفوز لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء بورسعيد بعد نجاح الحارس فادي وائل في التصدي لركلتي ترجيح ليحصد النسور الخضر نقطتين ثمينتين يرتفع معهما الرصيد للنقطة الرابعة والأربعين.

مثل المصري في المباراة : فادي وائل لحراسة المرمى ، سيف رفعت ، كريم الحناوي ، تامر أبو المعاطي ، يوسف حسام لخط الظهر ، أحمد راضي ، محمد الجرايحي ، نبيل العزب لخط الوسط ، يوسف أبو الليل ، محمد أسامة ، سيف الجبالي لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من عمر أبو الليل وعمرو طارق ويحيى جابر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا ، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.