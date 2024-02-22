فوز لمياء كامل بجائزة Luminary Leadership لدورها الرائد في الاتصالات والعلاقات العامة

كرم ملتقى "قوتها" في نسخته الثالثة هذا العام لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، بجائزة Luminary Leadership لدورها الرائد في مجال الاتصالات والعلاقات العامة من خلال أكثر من 18 عاماً في هذا المجال ، وكواحدة من أهم 50 شخصية مؤثرة في مجال الإعلام في عام 2023.

وتطلق منصة "جيرلز سبيس" النسخة الثالثة من ملتقى قوتها تحت شعار "النساء والرجال في صناعة النجاح" بالتعاون مع جاليريا 40 خلال يومي ـ23 و24 من فبراير الجاري، حيث يشارك في نسخته هذا العام عدد كبير من النجمات والمشاهير، بجانب صناع محتوى، ورائدات أعمال، ومصممات أزياء، والمؤثرات على السوشيال ميديا.

وتعليقًا على هذا الحدث، قالت لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية: "يشرفني أن أقف اليوم بين هذه النخبة الكريمة في هذا الحدث السنوي النسائي، والذي ساهم من خلال دوراته السابقة، في تسليط الضوء على الجهود الرائدة للمرأة المصرية، ممن قدمن الكثير للمساهمة في بناء المجتمع في المجالات المختلفة، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا وللقائمين على المبادرة على هذا التكريم واختياري واحدة من ضمن أهم 50 شخصية مؤثرة في مجال الإعلام في عام 2023".

وأضافت "كامل": " يأتي ذلك في ظل إرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، و عازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن بما يتماشى مع توجهات "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، ومن وجهة نظري أرى أن المجتمعات المصرية والعربية بحاجة إلى قدوات من شخصيات مؤثرة، تحمل معها الرغبة في التغيير الإيجابي، ولقد حققت المرأة المصرية إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني والعربي، وجاء وقت إبراز مبادراتها ومساهمتها لتصل إلى العالمية".

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود لمياء كامل التي تُعَد أحد القادة البارزين في مجال الاتصالات والعلاقات العامة، وهو ما يتجلى في نجاحها المهني وخبراتها الراسخة على مدار سنوات عملها، حيث ساهمت برؤيتها الاستراتيجية في تنظيم العديد من الحملات الأكثر تأثيرًا في عدة مجالات، وتعزيز الصورة الذهنية لعدد من أبرز الكيانات، من ثم قامت بدور هام في تطوير مفهوم العلاقات العامة في مصر، حيث أطلقت مؤتمر قمة صوت مصر Narrative Summit منذ عام 2016 كأول مؤتمر دولي للهوية الوطنية المصرية وإظهار الصورة الإيجابية عن مصر أمام العالم.

وعلى جانب آخر، شاركت "كامل" بمهاراتها الاستثنائية في عدد من الحملات الانتخابية الرئاسية، وكان لتفانيها وخبراتها دور هام في تعزيز نجاح هذه الحملات.

كما تتولى العديد من المسؤوليات، حيث تعمل أستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) وجامعة مصر الدولية (MIU) وذلك في إطار شغفها بدعم الأجيال القادمة في مجال الاتصالات، ونظرًا لأن اهتمامها يتجاوز العمل الأكاديمي، فإنها تتعاون عن قرب مع العديد من الشركات المصرية لسد الفجوة في مجال الاتصالات وتحسينه بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية.

جدير بالذكر أن ملتقى "قوتها"، هذا العام، يشهد تكريم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الأكثر إلهاما في كافة المجالات بجانب منح تكريم خاص لفريق عمل برنامجها "صاحبة السعادة" كونه البرنامج الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، كما يتم تكريم الفنانين غادة عادل ومي عمر وأحمد خالد صالح، ويشهد الملتقى حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.