"بحوث القطن" ينظم أول تدريب للمرشدين الزراعيين بالفيوم

نظم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية أول تدريب للأخصائيين والمرشدين بالفيوم وذلك قبل بدء موسم زراعة القطن لتدريب المزارعين بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات.

قدم الدكتور أيمن حمودة شرح وافى عن الآفات الحشرية التى تصيب القطن فى مراحله المختلفة بدءا من مرحلة البادرة - النمو الخضرى - النمو الزهرى والثمى وكيفية مقاومتها ومكافحتها بالطرق الزراعية عن طريق المكافحة الحيوية ثم استخدام المبيدات الكيمائية مع عدم الإسراف فى الرش بالكيماويات و لا يكون ذلك إلا فى حالات الإصابة الحرجة.

وأوضح الدكتور وليد يحيى – وكيل معهد بحوث القطن للانتاج اهمية القطن المصرى و أهمية زيادة المساحة و الاهتمام بتطبيق التوصيات الفنية المثلى مشيرًا إلى أن الصنف جيزة 95 و قدرته الانتاجية العالية إلى جانب أنه مبكر فى النضج و امكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل كما أنه يمكن التحميل معه و ذلك لزيادة ربحية المزارع من وحدة المساحة .

واستعرض الدكتور ياسر المنسى – وكيل معهد بحوث القطن للارشاد و التدريب أهم الظواهر التى تصيب محصول القطن و جانب تأثير التغيرات المناخية و كيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها و تفادى هذه التغيرات و العمل على المحافظة على اللوز الموجود للحصول على أعلى إنتاجية .

كما تم مناقشة المعدلات السمادية و معدلات التقاوى و مواعيد الزراعة و استئصال الحشائش و خلال موسم الزراعة وصولا لمرحلة الجنى للحصول على إنتاجية .

وكان مجلس الوزراء، قد وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي علي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون 12,000 جنيه لقنطار الوجه البحري، و10,000 جنيه لقنطار الوجه القبلي.

الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.