إنطلاق فعاليات معرض "أجري إكسبو" لمستلزمات الزراعة بالبحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اليوم، إنطلاق فعاليات معرض "أجري إكسبو" لمستلزمات الزراعة، في دورته التاسعة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ،خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 200 شركة، وذلك بفندق جرين ديزرت المعداوي الكيلو 84 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بحضور المهندس موفق سارى - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وحسام محفوظ مدير مدرية الزراعة بقطاع النوبارية.

حيث قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد أجنحة المعرض المختلفة، وأكدت علي أهمية إقامة وتنفيذ مثل هذه المعارض، لما لها من دور هام فى تسويق وعرض الخدمات والمستلزمات الزراعية بما يخدم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وزيادة حجم الرقعة الزراعية وتطوير وتنمية المحاصيل والارتقاء بجودة المزروعات وزيادة الإنتاجية لتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء الصحي عالي الجودة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الجديدة من المعرض ستشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية ،وسوف تستعرض الشركات أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف مجالات المستلزمات الزراعية، كما ستشهد حضور كبار الخبراء العالميين في مختلف المحاصيل الإستراتيجية مثل (العنب والموالح والخضار والمانجو والبطاطس) وسوف يقومون بعرض تجاربهم وخبراتهم ويتفاعلون مع أصحاب المزارع المصرية و هو ما يعود بالنفع على أصحاب المزارع ويساعد على تطوير زراعتها ويساهم في زيادة نصيبها في صادرات مصر الزراعية.

كما أنه من المخطط أن تشهد فعاليات المعرض حضور أكثر من 150 مستورد عربى وإفريقى لعقد الصفقات مع الشركات المصرية العارضة بما يعود بالفائدة على زيادة الصادرات وخدمة الاقتصاد القومى وستشهد وجود جناح خاص بكبار الاستشاريين المصريين يضعون خبراتهم أمام أعين أكثر من 20 ألف زائر.

حيث تم تخصيص حلقات نقاش وورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر المصاحب للمعرض حول عدد من المحاصيل وأساليب الزراعة، بالإضافة إلي 25 محاضرة علمية يحاضر بها نخبة من كبار الاستشاريين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والخبراء من (مصر - أسبانيا - إنجلترا - فرنسا - أمريكا - تركيا - شيلي - جنوب أفريقيا - السعودية - المغرب - تونس - الأردن - العراق).

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر متخصص من أصحاب ومديري المزارع وشركات التوزيع والتجار والمصدرين والمستوردين والاستشاريين والمراكز البحثية والمهندسين الزراعيين والمسؤولين ،ووكلاء وزارة الزراعة والمديريات الزراعية ،و المراقبين العموميين وأهل الخبرة في الزراعة بالإضافة إلى العديد من الوفود الأوروبية و الآسيوية والإفريقية.

ويستضيف المعرض بعثات من المستوردين من مختلف الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بهدف تنشيط الصادرات المصرية وتبادل الخبرات حيث يشهد حضور وفود من إيطاليا والهند ونيجيريا والعراق وليبيا والجزائر والكونغو.

وتأتي أهمية المعرض بعد أن أصبح التصدير لدول أفريقيا أحد المحاور الهامة في استراتيجية الصادرات المصرية وزيادتها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية