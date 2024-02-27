شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء في مصر

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

و توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد وعلى سيناء، شديد البرودة ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة في مصر:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارةالعظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27