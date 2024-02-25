«الزراعة» تستعد لطرح السلع الغذائية بتخفيضات ٥٠% فى رمضان

أنهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استعداداتها لشهر رمضان بتوفير السلع فى منافذها على مستوى الجمهورية، وتفتتح وزارة الزراعة، نهاية الأسبوع الجارى، معرضاً لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تبدأ من 30% إلى 50% تحت شعار «على حب مصر نلتقى»، فى أرض المعارض التابعة للزراعات المحمية والواقعة بمنطقة الدقى والمهندسين وخلف البنك الزراعى المصرى أمام نادى الصيد.

يضم المعرض أكثر من 60 عارضاً لعرض أكثر من 220 سلعة غذائية يحتاجها المواطن، لينتهى المعرض مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن السلع والمنتجات تأتى ملبية لكافة احتياجات ومتطلبات الاسرة المصرية ومتماشية مع جميع المواطنين، حيث تبلغ نسبة التخفيض 20% وفى بعض السلع 30% لتصل فى سلع أخرى إلى 50٪.

وأوضح «صالح»، أن تلك التخفيضات ترجع لعدم وجود حلقات تسويقية، مؤكداً أن الوزارة مستمره فى زيادة عدد المنافذ الثابتة لتصل مع منتصف 2024 إلى 300 منفذ وكذلك زيادة المنافذ المتحركة والمعارض، حيث إن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة، حيث إنها لديها 274 منفذ توزيع ثابتاً للسلع، وموجودة فى منافذ وزارة الزراعة، الطب البيطرى، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 33 مركزاً متحركاً يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تنتشر فى الشوارع الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.

وأكد أن الوزارة مستمرة فى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ220 سلعة، لافتًا إلى أن كل السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20% إلى 30% و50% فى بعض السلع، كما أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجه بضخ كميات إضافية يومياً، بحيث تكون بجودة عالية.