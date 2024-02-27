وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة وأمتحان شهر فبراير

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مدرستي الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل التعليم عددا من الطلاب، وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار،مستمعاً لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية

وأطمئن وكيل التعليم على أداء الطلاب امتحان شهر فبراير، ثم قام بمتابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل

وشدد وكيل التعليم، استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وإتاحة المواد الدراسية الاليكترونية للطلاب

وفي سياق متصل تفقد وكيل التعليم مقر لجنة النظام والمراقبة بحضور سليمان محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع " أ" وهشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع " ب "للاطمئنان على سير العمل باللجنة والتجهيز لامتحانات نهاية العام

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