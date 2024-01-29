برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2024
في إعلان مهم لطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أنه سيتم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية / الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 خلال أقل من 48 ساعة، يأتي هذا التأكيد في ظل انتهاء أعمال امتحانات الترم وبدء إجازة نصف العام الرسمية، فضلاً عن مقاربة أعمال التصحيح والتقدير النهائية على الانتهاء.
برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2024
اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام التعليمي 2023-2024.
ونجحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في الانتهاء من أعمال ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التابعة لها بعد 5 أيام فقط من نهاية الاختبارات.
اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 الترم الأول بنسبة نجاح 80.87%.
وأوضح بيان للمحافظة أن عدد المتقدمين للامتحانات في الفصل الدراسي الأول بلغ 189 ألف و766 طالب وطالبة.
وكشف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أشرف سلومة أن 152 ألف و973 طالب وطالبة اجتازوا الاختبارات بنجاح.
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وقال راشد إن إدارة الهرم التعليمية احتلت المركز الأول في نسبة النجاح على مستوى الإدارات، تليها إدارة الدقي، ثم العجوزة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والصف، والوراق، وجنوب الجيزة، والعمرانية، وشمال الجيزة، والبدرشين، والعياط.
ترتيب الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة من حيث نسب النجاح الكلية في الفصل الدراسي الأول للعام الماضي
جاء ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة إعدادية الجيزة للفصل الدراسي الأول طبقاً للجنة النظام والمراقبة كالتالي:
- إدارة الدقى التعليمية.
- إدارة الهرم التعليمية.
- إدارة جنوب الجيزة التعليمية.
- إدارة الوراق التعليمية.
- إدارة الشيخ زايد التعليمية.
- إدارة العمرانية التعليمية.
- إدارة الصف التعليمية.
- إدارة العجوزة التعليمية.
- إدارة أطفيح التعليمية.
- إدارة شمال الجيزة التعليمية.
- إدارة 6 أكتوبر التعليمية.
- إدارة منشأة القناطر التعليمية.
- إدارة البدرشين التعليمية.
- إدارة العياط التعليمية.
- إدارة بولاق الدكرور التعليمية.
- إدارة الحوامدية التعليمية.
- إدارة كرداسة التعليمية.
- إدارة أوسيم التعليمية.
- إدارة أبوالنمرس التعليمية.
- إدارة الواحات البحرية التعليمية.
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