في إعلان مهم لطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أنه سيتم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية / الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 خلال أقل من 48 ساعة، يأتي هذا التأكيد في ظل انتهاء أعمال امتحانات الترم وبدء إجازة نصف العام الرسمية، فضلاً عن مقاربة أعمال التصحيح والتقدير النهائية على الانتهاء.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2024

اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام التعليمي 2023-2024.

ونجحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في الانتهاء من أعمال ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التابعة لها بعد 5 أيام فقط من نهاية الاختبارات.

اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 الترم الأول بنسبة نجاح 80.87%.

وأوضح بيان للمحافظة أن عدد المتقدمين للامتحانات في الفصل الدراسي الأول بلغ 189 ألف و766 طالب وطالبة.

وكشف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أشرف سلومة أن 152 ألف و973 طالب وطالبة اجتازوا الاختبارات بنجاح.

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وقال راشد إن إدارة الهرم التعليمية احتلت المركز الأول في نسبة النجاح على مستوى الإدارات، تليها إدارة الدقي، ثم العجوزة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والصف، والوراق، وجنوب الجيزة، والعمرانية، وشمال الجيزة، والبدرشين، والعياط.

ترتيب الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة من حيث نسب النجاح الكلية في الفصل الدراسي الأول للعام الماضي

جاء ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة إعدادية الجيزة للفصل الدراسي الأول طبقاً للجنة النظام والمراقبة كالتالي: