من علامة الجزاء .. وسام أبو علي يسجل رابع أهداف الأهلي أمام بلدية المحلة
نجح الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد لصفوف الأهلي ، في تسجيل هدف الأحمر الرابع أمام بلدية المحلة ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في مواجهة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.
جاء الهدف في الدقيقة 49 من ركلة جزاء .
كان وسام أبو علي قد وقع على أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الرابعة للشوط الأول.
ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.