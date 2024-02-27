من علامة الجزاء .. وسام أبو علي يسجل رابع أهداف الأهلي أمام بلدية المحلة

نجح الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد لصفوف الأهلي ، في تسجيل هدف الأحمر الرابع أمام بلدية المحلة ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في مواجهة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.





جاء الهدف في الدقيقة 49 من ركلة جزاء .

كان وسام أبو علي قد وقع على أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الرابعة للشوط الأول.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.