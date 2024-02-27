الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

من علامة الجزاء .. وسام أبو علي يسجل رابع أهداف الأهلي أمام بلدية المحلة

وسام أبو علي
وسام أبو علي

نجح الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد لصفوف الأهلي ، في تسجيل هدف الأحمر الرابع أمام بلدية المحلة ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في مواجهة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.
 

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الأهلي يتفوق على بلدية المحلة بثلاثية مستحقة في الشوط الأول


جاء الهدف في الدقيقة 49 من ركلة جزاء .
كان وسام أبو علي قد وقع على أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الرابعة للشوط الأول.
ويخوض الأهلي  اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

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