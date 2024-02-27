الأهلي يتفوق على بلدية المحلة بثلاثية مستحقة في الشوط الأول
تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره بلدية المحلة ، بثلاثية من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
جاءت ثلاثية الأهلي عبر كل من ..
الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الرابعة ، كريم فؤاد عند الدقيقة 14، قبل أن يختتم رضا سليم ثلاثية الأهلي مع الدقائق الأخيرة لزمن الشوط.
ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.
وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : هشام شعبان - محمد عبد الرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه
خط الهجوم : حسام أشرف
بينما يتواجد على دكة البدلاء
محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - ايمانويل - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني