الأهلي يتفوق على بلدية المحلة بثلاثية مستحقة في الشوط الأول

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره بلدية المحلة ، بثلاثية من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.





جاءت ثلاثية الأهلي عبر كل من ..

الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الرابعة ، كريم فؤاد عند الدقيقة 14، قبل أن يختتم رضا سليم ثلاثية الأهلي مع الدقائق الأخيرة لزمن الشوط.



ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.



وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : هشام شعبان - محمد عبد الرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه

خط الهجوم : حسام أشرف

بينما يتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - ايمانويل - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني