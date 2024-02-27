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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتفوق على بلدية المحلة بثلاثية مستحقة في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره بلدية المحلة ، بثلاثية من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
 

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بث مباشر .. مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري


جاءت ثلاثية الأهلي عبر كل من ..
الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الرابعة ، كريم فؤاد عند الدقيقة 14، قبل أن يختتم رضا سليم ثلاثية الأهلي مع الدقائق الأخيرة لزمن الشوط.

ويخوض الأهلي  اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : هشام شعبان - محمد عبد الرزاق  - أحمد رضا - أحمد كهربا
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه 
خط الهجوم : حسام أشرف 

بينما يتواجد على دكة البدلاء 
محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو -  ايمانويل  - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

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