جيسوس يدافع عن مشروع تطوير الكرة السعودية

دافع خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن مشروع تطوير الكرة السعودية والذي بدأ قبل موسمين بحضور كوكبة مميزة من النجوم العالميين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وغيرهم.

وقال خيسوس في تصريحات لصحيفة الريكورد البرتغالية: " يقولون لي إن اللاعبين يأتون إلى السعودية من أجل المال! ، إذاً هل يذهبون إلى إنجلترا من أجل النحاس؟ هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم ".

وأضاف أن المال يعد من أهم العوامل التي تساعد على النهوض بالمنظومة الكروية لأي دولة، وهذا ما يحدث في الدوريات الكبرى والتي تعتمد على إغراء النجوم بالعقود الكبيرة من أجل التوقيع معهم.

وتطرق خيسوس للحديث عن روبن نيفيز نجم وسط الهلال: " لقد فاجأني روبن نيفيز؛ هو يقدّم الكثير معنا .. لدي شكوك كثيرة في أن هناك لاعب في العالم في مركزه يتمتّع بمثل جودته دفاعيًا وهجوميًا ".

خيسوس: السعودية لديها شغف لكرة القدم

فيما يتعلق بالانتقادات التي تلقاها المدربين واللاعبين بسبب انتقالهم من أوروبا إلى آسيا قال خيسوس: "هنا كرة القدم شغف، إنها دولة تجتذب اهتماماً كبيراً من اللاعبين الأوروبيين لأنها تدفع جيداً من الناحية المالية".