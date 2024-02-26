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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يحطم رقم النصر القياسي في الدوري السعودي 

بوابة الوفد الإلكترونية

استطاع فريق الهلال بقيادة جورجي جيسوس تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم نادي النصر في الدوري السعودي من حيث عدد الانتصارات المتتالية.

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غياب ميتروفيتش عن مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

وكان الهلال قد واصل انتصاراته بفوز جديد على الاتفاق بهدفين دون رد، مساء اليوم في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليحقق الفوز رقم  14 على التوالي له بالموسم الجاري.

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وينفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه النصر صاحب الوصافة.
وكان النصر قد سبق له تحقيق 13 انتصارًا متتاليًا في دوري المحترفين السعودي موسم 2013-2014، قبل أن ينجح الهلال في تحطيم هذا الرقم بالموسم الجاري.

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