الهلال يحطم رقم النصر القياسي في الدوري السعودي 

استطاع فريق الهلال بقيادة جورجي جيسوس تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم نادي النصر في الدوري السعودي من حيث عدد الانتصارات المتتالية.

وكان الهلال قد واصل انتصاراته بفوز جديد على الاتفاق بهدفين دون رد، مساء اليوم في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليحقق الفوز رقم 14 على التوالي له بالموسم الجاري.

وينفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه النصر صاحب الوصافة.

وكان النصر قد سبق له تحقيق 13 انتصارًا متتاليًا في دوري المحترفين السعودي موسم 2013-2014، قبل أن ينجح الهلال في تحطيم هذا الرقم بالموسم الجاري.