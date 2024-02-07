خيسوس : لاعبي الهلال والنصر لديهم مسئولية ضخمة قبل مواجهة الخميس

أكد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي ان لاعبي الهلال و منافسه النصر لديهم مسؤولية ضخمة لتوضيح الصورة البراقة للكرة في المملكة العربية السعودية قبل مواجهتهما معا مساء الخميس في نهائي كأس موسم الرياض على ملعب الرياض ارينا .

وقال خورخي خيسوس خلال المؤتمر الصحفي : مباراة الهلال امام النصر تمثل الكثير والكثير لدى الجماهير في المملكة العربية السعودية وهي تتمتع بمتابعة كبيرة خارج المملكة العربية السعودية ولذلك فهناك مسؤولية كبيرة على الاعبين لتقديم صورة مشرفة عن الكرة السعودية التي أصبحت تتابع بمستوى كبير في كل بلاد العالم .

وشدد خورخي خيسوس على انتظاره لمباراة النصر بفارغ الصبر ونحن جاهزون لخوض اي مباراة ولدينا فريق متمرس على كل المنافسات ولا يمثل لنا أي فريق اي قلق ولا يهمنا حاليا سوى جاهزيتنا البدنية خاصة بعد عودة الاعبين من المنافسات الدولية وتوقف طويل للمسابقات المحلية .

وعن جاهزية لاعبي الهلال السعودي قال خيسوس : سلمان الفرج ليس جاهزا لخوض المباراة وهو ليس مستعد بشكل كامل ولن يشارك اما سالم الدوسري فهو جاهز لخوض المباراة وسيظهر بشكل مختلف عن ما يظهر به مع المنتخب السعودي حيث يختلف تماما دوره معنا عن ما يطالب به مع الأخضر.

واختتم خيسوس تصريحاته قائلا: الفوز بكأس موسم الرياض يهمنا كثيرا و الفوز على النصر شىء يثير الكثير من الفرحة لدى مشجعينا وبالتي فنحن نرغب كثيرا في خوض مثل هذه المباريات .