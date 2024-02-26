علامات رئيسية تنذر بإصابتك بأزمة قلبية

حذر أطباء القلب أمريكيون إن بعض العلامات الفسيولوجية للأزمة القلبية قد تظهر قبل شهر من حدوثها، فهناك أعراض تشير إلى أن الجهاز الوعائي يعمل بأقصى طاقته وأن الأزمة القلبية قريبة جدًا.

علامات الإصابة بأزمة قلبية

ووفقًا لما ذكره موقع OaNews، يوضح الأطباء إن الشعور بعدم الراحة في الصدر والألم العصبي في الجانب الأيسر يشير إلى اقتراب حدوث نوبة قلبية.

وأضاف الخبراء: "في كثير من الأحيان يمكن أن يكون نذير الأزمة القلبية هو ألم في القص أثناء النشاط البدني أو حتى المشي البسيط".

تتم الإشارة إلى مشاكل في إمدادات الدم عن طريق التورم الذي يحدث دون سبب، وأكد الخبراء أنه إذا لم تكن تشرب الكثير من السوائل، ولا يوجد مخللات في نظامك الغذائي، فإن التورم الذي يحدث هو علامة تنذر بالخطر وتتطلب رؤية الطبيب.

وأضاف الأطباء أيضًا إن انخفاض وظائف عضلة القلب أو الرئتين يدل على الشعور بقشعريرة غير مرتبطة بالطقس، وأشاروا إلى أنه ليس من غير المألوف أن يبدأ الشخص بالشعور بالبرد قبل عدة أشهر من الإصابة بنوبة قلبية.

التعب المزمن وفقدان الطاقة، أيضا ينذران بنوبة قلبية وشيكة، إذ اقترح الخبراء أنه إذا كان هناك شعور بالعجز الجسدي بحلول وقت الغداء ولم تكن هناك رغبة في فعل أي شيء، فأنت بحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لهذا الأمر وفحصه من قبل طبيب القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، أضاف العلماء الإحساس بالدوار وتغير تنسيق الحركات، وكذلك ضيق التنفس، إلى قائمة العلامات التحذيرية.