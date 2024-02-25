امتحانات الثانوية العامة 2024 "أوبن بوك"

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "open book”.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم الأحد، مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة 2024 بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي في المقطم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح أسوة بالعام الماضي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب سيتسلم كتيب المفاهيم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 لكل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأت امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس المواصفات من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

ووجه وزير التربية والتعليم بوضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل يتضمن كل الإجابات المحتملة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية في امتحانات الثانوية العامة 2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة التركيز على أن تقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

وقرر وزير التربية والتعليم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وذكر وزير التربية والتعليم أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون قريبا للطلاب.

