مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الطلاب وأولياء الأمور، عبر فيسبوك وموقع البحث العالمي جوجل، عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

فيما عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.



وزير التعليم يعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر



وفي السياق ذاته، وجه الدكتور رضا حجازي اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا للطلاب.



كما وجه الوزير بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.





شهاده الميلاد لطلاب الثانوية العامة

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بعدم إلزام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 عند تقديم الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، بشهادة ميلاد حديثة أو مائية.

وبحسب خطاب الوزارة، يتم الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أي أعباء مالية أو مشقة.