تعليمات مهمة بخصوص أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بخصوص وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم الأحد، مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 ؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز بالمقطم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، والدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.

وفى مستهل اللقاء، ثمن الوزير دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأكد وزير التربية والتعليم كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بضرورة التركيز على أن تقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

توجيهات جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقد اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه وزير التربية والتعليم اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 .

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الإمتحانات قريبا للطلاب.

