طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد
كشف طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى وذلك ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري:
حراسة المرمى : محمد ابو جبل
خط الدفاع : محمود الجزار، محمد عبد الغنى، موسى فراوى، اسحاق يعقوبو
خط الوسط : سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ابراهيم حسن
خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى
حسن شاهين، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد ربيع، امير مدحت، احمد مدبولى، كريم بامبو، جريندو، عماد فتحى.