الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق مصطفى : حققنا فوزا هاما على بلدية المحلة.. ونستعد حاليا لمباراة المقاولون

طارق مصطفي
طارق مصطفي

أعرب طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي سعادته بعد الفوز علي بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة العاشرة لمسابقة دوري نايل. 

إقرأ أيضًا..

txt

البنك الأهلي يوضح موقفه من مفاوضات الزمالك مع طارق مصطفى

txt

طارق مصطفى يكشف كواليس تعاقده مع البنك الأهلي

وقال مدرب البنك في تصريحات عقب انتهاء المباراة : فوز مهم على فريق محترم يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فنى رائع ". 

وأضاف : " هدفنا كان حصد الثلاث نقاط وظهر ذلك من خلال قتال اللاعبين على كل كرة طوال احداث اللقاء ".

وتابع مصطفي : " تحدثت مع اللاعبين بين شوطى المباراة على ضرورة استغلال المساحات الخالية خلف دفاعات المنافس 
واقتناص الفرص المتاحة أمام المرمي وقد كان ".

وأتم حديثه قائلا  : " بشكر جميع اللاعبين على روحهم القتالية العالية واصرارهم على الفوز ، لا وقت للراحة وغدا سنبدأ فى التحضير لمباراة المقاولون العرب ".

مواد متعلقة

طارق مصطفى: أرفض العمل مدربا عاما في الزمالك.. والفريق في حاجة لـ4 لاعبين جدد في يناير

طارق مصطفى: أطالب الزمالك بمنح الفرصة لمعتمد جمال وأحترم تعاقدى مع البنك الأهلى

سر اختيار طارق مصطفى لتدريب البنك الأهلي

طارق مصطفي يدلي بصوته في إنتخابات الزمالك

طارق الشناوي يهاجم مصطفى قمر: قال في حقي كلام مؤسف

طارق مصطفى: منتخب مصر سيظهر بمستوى أفضل أمام تونس
الجريدة الورقية