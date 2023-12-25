طارق مصطفى : حققنا فوزا هاما على بلدية المحلة.. ونستعد حاليا لمباراة المقاولون

أعرب طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي سعادته بعد الفوز علي بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة العاشرة لمسابقة دوري نايل.

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وقال مدرب البنك في تصريحات عقب انتهاء المباراة : فوز مهم على فريق محترم يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فنى رائع ".

وأضاف : " هدفنا كان حصد الثلاث نقاط وظهر ذلك من خلال قتال اللاعبين على كل كرة طوال احداث اللقاء ".

وتابع مصطفي : " تحدثت مع اللاعبين بين شوطى المباراة على ضرورة استغلال المساحات الخالية خلف دفاعات المنافس

واقتناص الفرص المتاحة أمام المرمي وقد كان ".

وأتم حديثه قائلا : " بشكر جميع اللاعبين على روحهم القتالية العالية واصرارهم على الفوز ، لا وقت للراحة وغدا سنبدأ فى التحضير لمباراة المقاولون العرب ".