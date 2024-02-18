طارق مصطفى: كنا نستحق الفوز على زد
أكد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عقب مباراة زد التي انتهت بهدف لكلاهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
قال طارق مصطفى في تصريحاته عقب المباراة: كنا نستحق الفوز فى مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط.
وواصل: كان هناك سوء توفيق كبير فى الفرص المحققة امام مرمى المنافس .
وتابع: كانت هناك رغبة قوية من قبل اللاعبين فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط
وأضاف: بشكر جميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية والاصرار الكبير على تحقيق الانتصار
وواصل: لاوقت للراحة وسنبدأ فورا فى التحضير لمواجهة الاتحاد السكندرى.