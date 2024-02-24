عاجل
ليلة الغدر بـ"محمد صلاح".. صاحب محل كشري خطف روحه في جزيرة الذهب
السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة وكوسوفو تبحثان أولويات التعاون الأمني الثنائي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

بحثت الولايات المتحدة وكوسوفو أولويات التعاون الأمني الثنائي ودعم تنفيذ الخطة الانتقالية لقوة أمن كوسوفو لمدة 10 سنوات.

txt

هجوم إلكتروني على صيدليات الولايات المتحدة

txt

الولايات المتحدة تمنع قرارًا جزائريًا يدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء ذلك  حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال مشاورات الدفاع الثنائية بين الولايات المتحدة وكوسوفو في العاصمة بريشتينا، بمشاركة ألتون بولاند، المدير الرئيسي للسياسة الأوروبية وسياسة الناتو في مكتب وزير الدفاع الأمريكي ووزير دفاع كوسوفو إيجوب مقدونسي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الغرض من اجتماع تنسيق الأعمال في كوسوفو هو مناقشة أولويات التعاون الأمني الثنائي ودعم تنفيذ الخطة الانتقالية لقوة أمن كوسوفو لمدة 10 سنوات، لتحويل قوة أمن كوسوفو إلى قوة دفاع إقليمية محترفة ومتعددة الأعراق وقابلة للتشغيل المتبادل من جانب حلف شمال الأطلسي وتخضع للسيطرة المدنية لجميع أطراف شعب كوسوفو. 

وتبادل القادة المعلومات حول المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في تحسين قدرات قوة أمن كوسوفو وقابلية التشغيل البيني والاشتباكات العسكرية القادمة بين الجيشين وبرنامج شراكة الدولة مع الحرس الوطني في ولاية أيوا، والعضوية في المنظمات الدولية.

من جانبه، أشاد بولاند، بإنجازات كوسوفو التي حققتها قوة أمن كوسوفو في المرحلة الثانية من خطتها الانتقالية الشاملة وشكر مقدونسي على مساهمات قوة أمن كوسوفو في أوكرانيا، بما في ذلك توفير التدريب والخبرة في مجال إزالة الألغام.

وأكد القادة من جديد أهمية الالتزام بأعلى معايير القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع جوانب العلاقة الدفاعية الثنائية.

مواد متعلقة

الولايات المتحدة والنمسا توقعان برنامجا جديدا للتعاون التعليمي

الولايات المتحدة تطلب من رواندا والكونغو "التراجع عن شفا الحرب"

الولايات المتحدة.. تطالب الأمم المتحدة بدعم وقف إطلاق النار المؤقت في غزة ومعارضة هجوم رفح

GlobalFoundries تحصل على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تبني 5 قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالي

زعيم الحوثيين: الولايات المتحدة المسؤول الأول عن دمار غزة.. أبرز تصريحاته

الولايات المتحدة الأمريكية.. جماجم في حقيبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية

الولايات المتحدة تدعو للتحقيق في عمليات قتل مدنيين مزعومة بمنطقة أمهرة بإثيوبيا
الجريدة الورقية