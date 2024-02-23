الجمعة 23 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هجوم إلكتروني على صيدليات الولايات المتحدة

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تواجه تأخيرات في صرف الوصفات الطبية بسبب هجوم إلكتروني على واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية بالبلاد.

وحسب روسيا اليوم، قالت شركة Change Healthcare التي تدير الطلبات والمدفوعات من المرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في بيان إنها تواجه "انقطاعا في الشبكة يتعلق بمشكلة مرتبطة بالأمن السيبراني ويعمل خبراؤنا على معالجة الأمر".

 

وأكدت أنه "بمجرد أن علمنا بالتهديد الخارجي، ومن أجل حماية شركائنا ومرضانا، اتخذنا إجراءات فورية لفصل أنظمتنا لمنع المزيد من التأثير.. سنقدم التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات".

 

نشرت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد تنبيهات تفيد بأن الهجوم الإلكتروني على Change Healthcare يسبب مشاكل في قدرتها على التعامل مع طلبات المرضى، وفقا لتقرير"فوكس نيوز".

 

 

 

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