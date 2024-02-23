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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل نقل نجم الهلال إلي المستشفي بعد مواجهة سباهان أصفهان

علي البليهي ونيمار
علي البليهي ونيمار

نقل على البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلي المستشفي بعد إنتهاء مباراة الزعيم أمام فريق  سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

وفاز الزعيم على نظيره سباهان أصفهان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس ، ليحسم الأزرق تأهله إلي ربع نهائي البطولة القارية.

وبحسب صحيفة “ الرياضية ” فإن نجم دفاع الهلال تعرض لنزلة معوية وتم نقله إلي المستشفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

نقل علي البليهي إلي المستشفي

وأشارت الصحيفة السعودية أن البليهي شعر بآلام فور نهاية مباراة فريقه ضد سيباهان الإيراني.
وفي نفس السياق ضرب فريق الهلال السعودي موعدًا مع مواطنه اتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد حقق فوزًا ثمينًا على نافباخور بطل أوزبكستان بهدفين لهدف ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

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