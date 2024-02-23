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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يتجدد اللقاء بين الهلال واتحاد جدة ولكن في هذه المرة في بطولة دوري أبطال آسيا في الكلاسيكو على أرضية ملعب المملكة آرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وضرب الهلال موعدا مع اتحاد جدة بعد الفوز على سباهان الإيراني بنتيجة 3-1، على أرضية استاد المملكة آرينا، في مباراة الإياب لدور الـ 16 في حين اقتنص الاتحاد بطاقة صعوده للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بعدما فاز على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف. 

موعد مباراة الهلال والاتحاد

تقام مباراة الهلال والاتحاد الأولى  يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 مارس، على ملعب المملكة أرينا، على أن تكون مباراة العودة بينهما يوم 12 مارس على ملعب الملك عبد الله الدولي.

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