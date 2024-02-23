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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال والاتحاد.. جيسوس يكشف موقف سافيتش من الكلاسيكو

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي موقف النجم الكرواتي سافيتش من المشاركة في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة المقررة في الدوري السعودي.

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موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

وكان سافيتش قد فاب عن مباراة الهلال أمام سباهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الزعيم السعودي بثلاثية مقابل هدف وحسم تأهله إلى ربع النهائي ليضرب موعدا جديدا مع اتحاد جدة في المعترك الأسيوي.

قال جيسوس في تصريحات صحفية "غياب سافيتش عن المواجهة لم يكن قرار فني بل كان بدواعي بدنية، حيث اشتكى اللاعب من بعض الآلام العضلية عقب الكباراة الماضية، وأعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في اللقاء المقبل”.

ويواجه الهلال نظيره الاتفاق يوم الاثنين المقبل قبل أن يصطدم بالاتحاد في الأول من شهر مارس في ضمن نافسات الدوري السعودي.

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