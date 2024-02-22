تناول البيض يوميًا يحمي الجسم من أمراض مختلفة

أصدر علماء من الجمعية الأمريكية للتغذية بيانات أولية تم الحصول عليها في عدد من الدراسات العلمية تشير إلى فوائد بعض الأطعمة لصحة الإنسان، وشارك الباحثون هذه المعلومات خلال عرض تقديمي في مؤتمر التغذية 2018.

فوائد البيض

وفقًا للبيانات الجديدة، يوفر استهلاك بيض الدجاج فوائد صحية ممتازة وهو ما أكدته على وجه الخصوص إحدى التجارب التي أجريت على مرضى يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن.

وذكر خبراء أميركيون أن تناول البيض يومياً لمدة 12 أسبوعاً يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بمرض السكري، في حين لا يتغير مستوى الكولسترول في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى العلماء أدلة على أن تناول منتجات الألبان المخمرة قليلة الدسم يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 54 عامًا فما فوق، وأظهرت دراسة أخرى فوائد البقان في مساعدة الجسم على ضبط مستويات السكر في الدم وحماية الشخص من الإصابة بمقاومة الأنسولين.

وأفاد العلماء أيضًا أن الخضروات الورقية والتوت أكدت خصائصها المفيدة، ويوصى باستهلاكها للوقاية من مرض باركنسون.