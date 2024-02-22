شعبة المصدرين: التسعيرة الجبرية تخلق أزمة في توافر السلع

قال ياسر سمير، النائب الأول لشعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الحاصلات الزراعية المصرية مطلوبة جدًا في الخارج سواء الموالح أو البرسيم الحجازي أو المنتجات القطية أو المنتجات اليدوية، مشددًا على ضرورة التركيز على هذه البضائع في التصدير، وإعداد قاعدة بيانات لمثل هذه المنتجات، وتسويقها بشكل جيد.

وشدد "سمير"، خلال حواره ببرنامج "بنت الراوي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة طرق أبواب الدول البعيدة مثل البرازيل التي تسهل كميات كبيرة من الحاصلات، مشيرًا إلى أن فرص التصدير متاحة لمصر بصورة كبيرة جدًا، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن التسعيرة الجبرية تخلق أزمة في توافر السلع، مشددًا على ضرورة ترك تسعير السلع للعرض والطلب، لأن اللجوء إلى وضع تسعيرة محدد لن يحل الأزمة.

