خالد منتصر منتقدًا الدكتور مصطفى محمود: خلق صراعًا وهميًا بين العلم والدين (فيديو)

قال الدكتور خالد منتصر،الكاتب والمفكر،إنه كان يقرأ للدكتور مصطفى محمود القديم بعشق، معقبا:"لو أكمل في القصة القصيرة كان من الممكن أن يكون في قامة يوسف إدريس"

الصراع بين العلم والدين كان مفتعلًا

وأضاف خالد منتصر خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم : "مصطفى محمود كان يقدم مادة جملية جدًا.. لكن ما الداعي لخلق صراع وهمي في النهاية بين العلم والدين" مشيرًا إلى أن هذا الصراع كان مفتعلًا.



وتابع خالد منتصر: "هذا الصراع ممكن أن يبعدك عن الإيمان ولا يقربك منه، لأنه على سبيل المثال قال: لا يمكن لشيء أن يتغلب على عقل الإنسان، وعندما جاء الكمبيوتر تغلب على بطل الشطرنج.. هنا أنت أعطيت الشاب الذي بنيت له القاعدة على هذا التعارض والصراع غير الموجود في الأساس سيصدم وسيبعد عن الدين".