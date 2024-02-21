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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية بتجنب فتح معبر رفح

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تصريحات الحكومة المصرية وأفعالها على الأرض تؤكد أنها منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة منعت القضاء على القضية الفلسطينية. 

وقال : "لو أن مصر قبلت بتصريحات وآراء البعض والتظاهرت أمام السفارة المصرية وفتحت معبر رفح لكنا نسينا القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت الأكثر وعياً التزاماً ودافعت عن القضية والفلسطينيين والسيادة الوطنية المصرية بعدم السماح للفلسطينيين بالدخول إلى سيناء، ورفضت تصفية القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول.

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 وتابع مقدم برنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، "ظن البعض أن مصر ستخونهم، وتحدثوا في البداية عن فتح المعابر والسماح للفلسطينيين بالدخول، لكن مصر رفضت ذلك"، موضحًا أن الإخوان يعادون مصر ومتحمسون للقضاء على القضية الفلسطينية، مضيفًا أن محاولات الصبية الفلسطينيين لاقتحام السور في رفح كانت بقيادة وإيعاز من الإخوان. 

أزمة تصل العظام

وأكد في سياق آخر، أنه لا يمكن علاج أي مرض دون تشخيص صحيح من قبل متخصص، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها تصل إلى العظم، ونحن في وسط عاصفة اقتصادية لا يعلم أحد بدايتها ونهايتها. 

وأوضح إبراهيم عيسى، أن المجتمع المصري اليوم مليء بالغضب والانفعال، والحكومة دائمًا ما تتسم بالحساسية المفرطة والسلبية والدفاعية ورفض الاعتراف بأخطاء السياسة، موضحًا أن المجتمع يشعر بالنزوح من الأزمة التي نعيشها حاليًا، بينما الحكومة تلقي باللوم على المحيط الخارجي وتنكر وتشرد، وكلاهما غير راضٍ عن الإعلام.

 

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