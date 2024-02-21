طقس مستقر دافيء.. درجات الحرارة اليوم

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة مع سقوط للأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة.

انحسار فرص سقوط الأمطار



وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس موضحة أن هناك انحسارًا لفرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية، حيث يعم الاستقرار على باقى الأنحاء ليسود طقس دافئ مستقر على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.

طقس مستقر دافيء



وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مستقر ودافيء على نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى يوم الإثنين المقبل.

شبورة مائية



وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح أيضًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 20 والصغرى 12

الاسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

طنطا العظمى 20 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

مطروح العظمى 18 والصغرى 10

السلوم العظمى 16 والصغرى 08