الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وتراجع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استقرارا الأحوال الجوية حاليا مقارنة بالأيام الماضية، إذ أصبح هناك سطوع كبير لأشعة الشمس خلال فترة النهار، وبالتالي ارتفاع قيم درجات الحرارة بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مشيرة إلى تحسن الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس يكون دافئ على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وفضلا عن جنوبي الصعيد وسيناء، بينما طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية.

فرص سقوط الأمطار

وتابعت، أن فرص سقوط الأمطار بدأت تقل على السواحل الشمالية، مشيرة إلى الأحساس بانخفاض درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس خاصة في ساعات الليل المتأخر وحتى الصباح الباكر، مشددة على أن الاجواء خلال فترة الليل لم تشهد تحسنا كبيرا، وبالتالي تكون شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة خلال فترتي الصباح والليل يتجاوز أحيانا الـ10 درجات مئوية، ويصل في بعض المحافظات إلى 15 درجة مئوية.