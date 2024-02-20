الإسماعيلي: نتمني خوض مباريات الأهلي علي ملعبنا ويجب تقريب وجهات النظر

قال فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي أن المرحلة المقبلة سيكون هناك تحرك رسمي من أجل وجود زيارة لمجلس إدارة النادي الأهلي فى الإسماعيلية.

وقال فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:"

نتمني ان يخوض الاهلي مبارياته أمامنا علي ملعب الإسماعيلي ولابد من تقريب وجهات النظر بين جمهور الناديين.

وأضاف:" أمس تواجد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة كابتن حسام وابراهيم حسن والحمد لله كان استقبال رائع ومن قبل مجلس إدارة الزمالك ، والمقابلة رائعة.

وأتم:" ذلك المفروض حدوثه لابد أن يعلم الجميع أن الرياضة المصرية مطلوب أن تعود مرة أخري بالروح بين كل الأندية.